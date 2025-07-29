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У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)
фото: скриншот з відео

Андрющенко заявив, що окупанти кілька днів поспіль розповідають про уявні удари по ЗАЕС

У Запоріжжі під час сильного вітру з боку тимчасово окупованих територій було зафіксовано підвищення рівня радіації. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише «Главком».

«Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари, пожежі по ЗАЕС і все таке», – йдеться у дописі.

Раніше МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Перед тим повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

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Теги: Запоріжжя війна радіація

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