МАГАТЕ пояснило, чи зможе Росія найближчим часом відновити роботу Запорізької АЕС

За словами Гроссі, Росія не приховує намір відновити роботу станції

Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра. Гроссі додав, що Росія не приховувала наміру відновити роботу станції, однак зауважив, що це неможливо зробити у короткі терміни.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ прокоментував звіт Greenpeace про те, що РФ прокладає лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях на південному сході України для підключення захопленої АЕС до своєї енергетичної мережі. «Є деякі ділянки, де проводилися певні роботи, але ми не маємо конкретних доказів того, що це є частиною узгодженого, організованого плану підключення електростанції в тому чи іншому сенсі. Ми не перебуваємо в ситуації, коли електростанція може бути негайно запущена. Далеко не так, для цього знадобиться чимало часу», – пояснив він.

Нагадаємо, Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 червня прибув до України та зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Це його 12-й візит до України від початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Гроссі провів зустріч із Германом Галущенком, на якій вони обговорили те, як МАГАТЕ може допомогти Україні відбудувати її енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.

Раніше міністр енергетики заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати непередбачувані наслідки.

До слова, колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу.