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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

США і ЄС міняють стратегію щодо війни Росії проти України. Що це означає?

glavcom.ua
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Трамп, схоже, усвідомив персональну роль Путіна в зриві всіх можливих домовленостей

Протягом останнього тижня відбулося кілька важливих зсувів в стратегіях (саме в стратегіях, а не тактиках) головних Акторів нашої війни. І ми переходимо від переговорів Вашингтон-Москва до переговорів США-ЄС-КНР.

• 1 •

Трамп, схоже, усвідомив персональну роль Путіна в зриві всіх можливих домовленостей. Для нас це може здатися банальним, але це тектонічний зсув. Трамп не мислить інституціями, а мислить виключно персоналіями. І Путін перетворився з договороздатноі на недоговорздатну людину, яка є джерелом всіх проблем. Більшість лідерів ЄС це зрозуміли трохи раніше.

• 2 •

Виходячи з цього, ми маємо ситуацію при якій, з великою долею імовірності, колективний Захід почне транслювати світові саме концепцію недоговорздатності Путіна, який, до того ж не може захистити своїх союзників. В свою чергу ця ж теза буде ретранслюватися в Росію та в російські еліти. Це не означає, що буде переворот. Це означає, що концепція «нет Путина – нет России», почне перетворюватися (для еліт) на «нет Путина – у тебя есть будущее».

• 3 •

На сьогодні США мають дуже обмежений інструментарій для реального тиску на Путіна. Я неодноразово писав, що закон Грема має доволі обмежені можливості (сьогодні має розпочатися розгляд). І він може реально запрацювати лише в тому випадку, якщо буде досягнуто компромісу з Індією та Китаєм, які є головними споживачами російської нафти. По суті, цей закон – це не лише про Росію, але перш за все про переговори США та Китаю.

• 4 •

На цьому фоні дуже важливою є заява Урсули фон дер Ляєн що «Підтримка Росії в повномасштабній війні проти України з боку Китаю неприйнятна для Європейського Союзу. Це питання стане визначальним у відносинах між Пекіном і ЄС». Європа є ключовим торговим партнером КНР і Китай продає в Європу на 305 млрд більше ніж купує. Звичайно, ринок Китаю також дуже важливий, адже він складає 213 млрд євро. Європа дуже не хотіла б торгової війни з Китаєм на фоні рецесії в європейській економіці. Але ця заява – це початок довгих переговорів, де одним з питань є Україна.

• 5 •

Я неодноразово говорив, що ми є частиною великих переговорів США-ЄС, а від учора, схоже, де-факто, розпочався складний переговорний процес ЄС-Китай і в нову фазу перейшли переговори Пекін-Вашингтон. І в усіх цих процесах Україна займає певне, але вагоме, місце. Я також неодноразово говорив, що ці переговори (перш за все ЄС-США) – ключові для завершення війни в Україні.

• 6 •

По таймінгу говорити складно. Раніше я вважав, що ці процеси почнуться в жовтні-листопаді. Зараз, завдяки тупості Путіна, процеси дещо прискорилися. Але вони точно не будуть швидкими. Я вважаю, що перші результати ми побачимо не раніше кінця поточного року, хоча більш реально лютий-березень 2026. Але я завжди стараюся бути більшим песимістом ніж оптимістом в таких прогнозах.

• 7 •

Вчора МЗС презентував нову структуру міністерства і там немає окремого департаменту (управління) Китаю. Наша дипломатія продовжує робити вигляд ніби Піднебесна – це не полюс світу, а просто велика важлива держава. Як на мене, це глибинна помилка.

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Джерело
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Теги: дипломатія Китай путін Європа Україна переговори США війна

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Вадим Денисенко

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