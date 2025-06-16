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У Запоріжжі виникла пожежа на промисловому підприємстві після атаки РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Запоріжжі виникла пожежа на промисловому підприємстві після атаки РФ
На одному з підприємств Запоріжжя виникла пожежа
фото ілюстративне

Близько 03:00 містяни почули перші вибухи та звук російських дронів

Росія здійснила атаку дронів на Запоріжжя цієї ночі. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє «Главком».

Федоров повідомив, що через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи. Близько 03:00 містяни почули перші вибухи та звук російських дронів.

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про наслідки ворожого обстрілу.

Росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

За повідомленням ДСНС, у Запоріжжі загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідували усі пожежі.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. 

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. 

Теги: Запоріжжя пожежа інфраструктура

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