У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)

Загоряння виникло о 7:30

У Вінниці спалахнула будівля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео публікують місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає.

Оновлено. «Суспільне» повідомляє, що причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30. Люди з приміщення вийшли самі після повідомлення про займання та прохання покинути будівлю. Травмованих немає.

Площа загоряння становила 6 кв.м. Пожежу загасили о 8:10.

Нагадаємо, в Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині 5 лютого пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді загинув один чоловік, четверо – поранені.

Також 2 лютого біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину.