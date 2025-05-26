Головна Вінниця Відео
search button user button menu button

У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
скрін із відео

Загоряння виникло о 7:30

У Вінниці спалахнула будівля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео публікують місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації поки немає.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Оновлено. «Суспільне» повідомляє, що причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30. Люди з приміщення вийшли самі після повідомлення про займання та прохання покинути будівлю. Травмованих немає.

Площа загоряння становила 6 кв.м. Пожежу загасили о 8:10.

Нагадаємо, в Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині 5 лютого пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тоді загинув один чоловік, четверо – поранені.

Також 2 лютого біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.

Як з’ясували правоохоронці, один із затриманих – переселенець з Донецької області, який виготовив саморобний вибуховий пристрій та анонімно залишив його у сховку. Його спільники приїхали з Одеської області спеціально для здійснення злочину. 

Читайте також:

Теги: пожежа Вінниця ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Мацько сім років воював на «нулі»
Працівник ТЦК, якого обплював полтавський фітнес-тренер, виїхав з України
26 квiтня, 19:57
Олександр Мацько сім років воював на «нулі»
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
27 квiтня, 20:34
Переговори з Угорщиною, затримання керівництва оборонного заводу. Головне за 29 квітня
Переговори з Угорщиною, затримання керівництва оборонного заводу. Головне за 29 квітня
29 квiтня, 21:11
Поліціянтка збила дитину на пішохідному переході
Поліціянтка збила дитину, а батька правоохоронці відправили до ТЦК: нові подробиці скандалу в Одесі
3 травня, 15:15
У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія
У Хмельницькому чоловік тікав з ТЦК через вікно: чим закінчилася історія
7 травня, 15:53
У ТЦК стверджують, що інформація що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою
Столичний ТЦК прокоментував чутки про кайданки на мобілізованих, які потрапили в аварію
15 травня, 09:00
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
18 травня, 13:02
У ТЦК з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту
Скандал у Львові: ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК
18 травня, 20:31
За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу
У Черкасах двоє чоловіків побили «кіборга», який служить в ТЦК
24 травня, 13:29

Відео

У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
У Вінниці горіла будівля ТЦК: відео (оновлено)
Повернувся з полону: на Вінничині зворушливо зустріли воїна (відео)
Повернувся з полону: на Вінничині зворушливо зустріли воїна (відео)
На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)
На Вінниччині поліцейський загасив пожежу у будинку (відео)
На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
На Вінниччині чоловік за хабар намагався втекти з країни (відео)
Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)
Вінницькі майстри перетворили авто в бойову машину (відео)
Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)
Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
72K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
65K
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
65K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову
36K
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua