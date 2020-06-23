На Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані



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За минулий тиждень Закарпаття «било антирекорди, входило до списку областей, в яких ситуація найгірша», - Поляк

На Закарпатті до лікарень зараз прибуває багато хворих, бо епідеміологічна ситуація погіршилася і більшість з них у важкому стані. Про це розповів директор КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради Михайло Поляк, пише Uzhgorod.net.ua.

«Більшість хворих, які поступають до інфекційної лікарні із важким і близьким до важкого ступеню важкості, часто доводиться переводити у реанімаційне відділення. Зараз 6 хворих у реанімації, якщо комусь стає легше, переводимо у звичайний бокс», - розповів Поляк.

Він також уточнив, що в середньому на лікування одного хворого витрачається медикаментів на 20 тисяч гривень.

Поляк зазначає, що наразі в закладах першої хвилі перебуває 198 хворих, всі ці заклади заповнені. Так само заповнені заклади третьої хвилі, а в лікарнях другої заповнення на 49 %, фактично вільні із 140 - 71 ліжко.

«Якщо всі місця у медзакладах будуть заповнені то доведеться розгортати нові в інших відділеннях», - каже лікар.

Поляк уточнив, що за минулий тиждень Закарпаття «било антирекорди, входило до списку областей, в яких ситуація найгірша – це Львівська, Чернівецька, місто Київ та Київська». «Усе це результат того, що був послаблений карантинний режим, а краяни подумали, що карантин скасували, як наслідок – маємо різке зростання кількості хворих», - вважає Поляк.

Лікар наголосив, що правила карантину треба дотримуватися, особливо маскового режиму. «Не треба забувати про маски та рукавички, особливо при відвідуванні ринків, супермаркетів, транспорту, використовувати дезінфектанти, ретельно мити руки милом!» - відзначив Поляк.

До відома, сьогодні, 23 червня, у МОЗ почали говорити про посилення карантину у трьох областях Львівській, Волинській та Закарпатській.

При цьому в Закарпатській та Чернівецькій областях - завантаженість ліжок понад 50%.

Як повідомлялося, Україна потрапила до списку країн «червоної зони».

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

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Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.