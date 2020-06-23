У Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі



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22 червня у медзаклад не пускали пацієнта для госпіталізації. Його зі швидкої допомоги довелося переносити на ношах разом з апаратом вентиляції легенів.

Погодилися працювати з хворими на коронавірус пацієнтами лише 15-16 медиків

У Харківському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення, який 22 червня відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі. Про це повідомляють журналісти сьогодні у Facebook.

За добу в диспансер надійшло 12 хворих з коронавірусом, з них 1 людина перебуває в реанімації.

Медики кажуть, що їм потрібно ще хоча б п'ять анестезіологів, хоча б п'ять терапевтів і десь по 20-25 середнього і молодшого персоналу, для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли... від напруги.

Як стало відомо, частина персоналу вже подала заяви про звільнення, погодилися працювати з хворими на коронавірус пацієнтами лише 15-16 медиків.

Зазначається, що вчора, 22 червня, у медзаклад не пускали пацієнта для госпіталізації. Його зі швидкої допомоги довелося переносити на ношах разом з апаратом вентиляції легенів. Про це розповіла радниця очільника Харківської обласної державної адміністрації Наталія Попова.

«Люди, які не пускали швидку на територію лікарні, представилися учасниками громадської організації «Союз Чорнобиль України». Вони проти того, щоб Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення приймав хворих на коронавірус, бо це наражає інших на небезпеку», - зазначила Попова.

За її словами, протестувальники не пропускали автівку екстреної допомоги. Поліція відтісняла людей, щоб розчистити під'їзд для швидкої.

Через сутички поліція відкрила кримінальні справи, максимальне покарання за якими 5 років позбавлення волі.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Як повідомлялося, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.