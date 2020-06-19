Коронавірус у Києві: реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реанімаційне відділення Олександрівської лікарні Фото: Людмила Антоненко, Facebook

Важка категорія хворих з вираженою дихальною недостатністю помирають

В Олександрівській лікарні Києва значно збільшилася кількість пацієнтів із коронавірусом. Особливий приріст хворих медики фіксують у реанімаціях.

Про це головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко розповіла у «Сніданку з «1+1».

«Переповнене відділення реанімації. Останній місяць вісім-десять важких хворих, з яких від одного до трьох інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих з вираженою дихальною недостатністю помирають», - наголосила вона.

Антоненко зазначила, що лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу у хворих навіть до надходження результатів тестів. «Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на Covid-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, то є клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень», - розповіла лікарка.

За її словами, інфікування коронавірусом супроводжується великою запальною реакцією. «Дексаметазон» (лікарський засіб. - Ред.) дійсно впливає, зменшує запальний процес і депресію імунної системи. Саме тому він призначається до лікування пацієнтів, але він жодним чином не впливає на вірус», - каже Антоненко.

Вона додала, що останнім часом до протоколу лікування хворих також додали препарати-антикоагулянти, які перешкоджають згортанню крові, що провокує Covid-19.

Керівниця Олександрійської лікарні застерігає людей від нехтування карантином. «Збільшення інфікованих хворих пов'язане з ігноруванням і нехтуванням всіх заходів, які були визначені карантином. Тільки з цим», - наголосила Антоненко.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

Мер Києва Віталій Кличко 19 червня повідомив, що у лікарнях міста з діагнозом коронавірус перебувають 222 пацієнти, у тому числі 7 дітей. Та 57 людей – з підозрою на Covid-19, зокрема, і 5 дітей. 47 хворих - у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Читайте також:



