Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі
За словами глави Нацполіції, зловмисник відкрив вогонь по чотирьох правоохоронцях
фото: Іван Вигівський

У Свято-Михайлівському соборі в Черкасах попрощалися з чотирма поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків

Правоохоронні органи намагалися залучити ветеранів до переговорів із колишнім військовослужбовцем, який 27 січня під час затримання в Черкаській області вбив чотирьох поліцейських і поранив ще одного. Про це «Укрінформу» повідомив перший заступник голови Черкаської обласної ради, який нині виконує обов'язки голови, Роман Сущенко, передає «Главком».

«Коли правоохоронці їхали проводити слідчі дії щодо військового, вони зв’язувались із ветеранами, аби ті з ним просто поговорили. Саме правоохоронці вийшли з цією ініціативою. На жаль, ветерани не встигли доїхати – бій зав’язався раніше. А можна було підійти до справи делікатніше, щоб уникнути такої жахливої трагедії», – уточнив Сущенко.

Чиновник підкреслив, що трагічна історія пов’язана передусім з методами роботи правоохоронців, які не врахували ні людський чинник, ні те, що країна перебуває у стані війни.

«Є в нас ветерани, які серйозно травмовані. Тут треба повністю переглядати і роботу правоохоронних органів у цьому контексті, і ветеранську політику. З цим ветераном мали працювати і психологи, і ветеранські хаби. Я знаю, що він був членом кількох ветеранських спілок у Корсуні. Більше того, є депутати, які його добре знали. В нього давні такі конфронтаційні стосунки склалися із правоохоронною системою, бо він колись долучився до одної справи, в ході якої ув’язнили податківця. Був суд, і, видно, залишилися якісь непорозуміння з правоохоронцями. Бо ще на початку 2000-х його переслідували – чому він і переїхав із райцентру до села», – зауважив Сущенко.

У Черкасах попрощалися з чотирма поліцейськими

Сьогодні, 29 січня, у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах попрощалися з чотирма поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків. Про це повідомляє «Укрінформ».

Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі фото 1
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі фото 2
Убивство чотирьох поліцейських на Черкащині: облрада розкрила нові деталі фото 3

Рідні та колеги провели в останню путь 36-річного майора поліції Сергія Сафронова, 41-річного майора Олександра Флорінського, 22-річного старшого лейтенанта Дениса Половинку та 37-річного майора Володимира Бойка. Троє з них були учасниками бойових дій.

Нагадаємо, у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

Як відомо, поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець.

