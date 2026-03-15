Дрон атакував блокпост біля Чернігова, є загиблий та поранені серед військових (оновлено)

У прилеглій до Чернігова громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Оновлено о 14:22

Брижинський додав, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. Спочатку начальника Чернігівської МВА повідомляв про двох поранених військових, утім згодом стало відомо, що внаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців. Також постраждав поліцейський.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Нагадаємо, Росія вбила двох медиків «швидкої» на Харківщині. Ще один медик зазнав поранення.

До слова, 14 березня російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині.

Раніше на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.