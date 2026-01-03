Головна Країна Події в Україні
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство на Черкащині
фото: Associated Press (ілюстративне)

Пʼятеро осіб звернулись по допомогу до медиків

Удень ворог завдав ракетного удару по Золотоніському району Черкаської області. Про це, як передає «Главком», повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні. Їхній стан не тяжкий.

За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство. На місці працюють усі необхідні служби. Також розгорнуто пункт незламності й обігріву, інформують в ОВА.

Нагадаємо, що внаслідок ударів по центру Харкова 2 січня загинули двоє осіб. Ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають. Як повідомлялося, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Крім того, в ніч на 3 січня Росія атакувала дронами Київщину. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. 

До слова, в ніч на 3 січня ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області. 

