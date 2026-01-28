Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство поліцейських на Черкащині: колишній побратим стрільця озвучив свою версію подій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство поліцейських на Черкащині: колишній побратим стрільця озвучив свою версію подій
У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях
фото: Нацполіція

За словами Нищика, між загиблим і місцевим депутатом тривалий час існував особистий конфлікт

Колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ярослав Нищик назвав ім'я чоловіка, якого пов’язують із вбивством поліцейських на Черкащині та опублікував допис, у якому виклав власну версію подій та заявив про системні проблеми, що, на його думку, призвели до трагедії, пише «Главком».

За словами Нищик, це Сергй Русінов, з яким автор допису проходив службу під час повномасштабної війни у 158-му та 198-му батальйонах.

«Він племінник Героя України Василя Сергієнка. Правдоруб. В Росії на нього відкриті кримінальні справи», – каже Нищик про Русінова.

Русінова, як стверджує Нищик, було списано за станом здоров’я. Він також зазначає, що загиблий мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

Автор допису наголошує на політичному минулому депутата та згадує його участь у проросійських заходах, а також стверджує, що між сторонами були взаємні погрози.

Окремо він згадує епізод із підпалом автомобіля депутата та реакцію правоохоронців на цю подію, ставлячи під сумнів кваліфікацію справи.

«Це Русінов спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки», – написав він.

Водночас автор допису зазначає, що, за чутками, сам Сторожук міг бути причетний до підпалу, але висловлює власні сумніви щодо цієї версії.

«Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Можливо. Але маю сумніви. Такі люди за копійку вдавляться. Сергій зробив свій вибір. Загинув сам. Вбив, за словами знайомих, хороших поліцейських. Чесних, нормальних хлопців. Хто у виграші? Сторожук», – йдеться у дописі.

Колишній побратим також різко висловився щодо дій правоохоронних органів та відповідальності керівництва поліції.

«Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їх совісті?» – написав він.

Крім того, він поставив під сумнів появу інформації про наркотики у справі Русінова.

«Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова треба «знайти» наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів», – зазначив автор.

У дописі також йдеться про, на його думку, системну проблему роботи з ветеранами.

«Ну і про успішність роботи з ветеранами в державі. Сьогоднішні події - виставлена оцінка. Скільки фоточок не роби, а міняти підходи доведеться. І виконавців», –  написав він.

Наприкінці автор висловив співчуття загиблим та заявив, що, на його переконання, першопричини трагедії лежать поза безпосередніми учасниками подій.

«Хай спочивають з миром і загиблі поліцейські, і Сергій. Першопричина в інших людях. Які залишаться непокараними», – йдеться у дописі.

За повідомленням у поліції Черкащини, під час обшуку в домоволодінні Русінова було вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини.

Нагадаємо, у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено. 

«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», – зазначив він.

Поліцейські, які загинули під час затримання зловмисника:

  • командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;
  • заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;
  • інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;
  • поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Зловмисник вбив чотирьох поліцейських
Зловмисник вбив чотирьох поліцейських
фото: Іван Вигівський

Крім того, поранення отримав поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.

Читайте також:

Теги: Черкащина погрози вбивство поліцейських наркотики вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників
29 грудня, 2025, 09:58
Героїн на $18,5 млн знайшли у вантажівці
У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн
1 сiчня, 14:56
Правоохоронці висунули підозрюваному декілька звинувачень
Хлопець, який готував замах на Трампа, визнав свою провину
8 сiчня, 17:47
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
12 сiчня, 05:32
Торгівельну угоду між ЄС і США було досягнуто влітку 2025 року за участі президентки Єврокомісії фон дер Ляєн
Європарламент може заморозити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа
18 сiчня, 04:35
Нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники Служби безпеки України
На Запоріжжі ЗСУ взяли в полон нанайця
28 грудня, 2025, 19:30
Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено
У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки
2 сiчня, 20:47
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
12 сiчня, 13:42

Кримінал

Вбивство поліцейських на Черкащині: колишній побратим стрільця озвучив свою версію подій
Вбивство поліцейських на Черкащині: колишній побратим стрільця озвучив свою версію подій
Суд скасував заставу для Дубінського
Суд скасував заставу для Дубінського
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника
На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника
На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло
На Дніпропетровщині жінка вбила свого чоловіка та розчленувала тіло

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
26 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua