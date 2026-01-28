Вбивство поліцейських на Черкащині: колишній побратим стрільця озвучив свою версію подій

У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях

За словами Нищика, між загиблим і місцевим депутатом тривалий час існував особистий конфлікт

Колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ярослав Нищик назвав ім'я чоловіка, якого пов’язують із вбивством поліцейських на Черкащині та опублікував допис, у якому виклав власну версію подій та заявив про системні проблеми, що, на його думку, призвели до трагедії, пише «Главком».

За словами Нищик, це Сергй Русінов, з яким автор допису проходив службу під час повномасштабної війни у 158-му та 198-му батальйонах.

«Він племінник Героя України Василя Сергієнка. Правдоруб. В Росії на нього відкриті кримінальні справи», – каже Нищик про Русінова.

Русінова, як стверджує Нищик, було списано за станом здоров’я. Він також зазначає, що загиблий мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

Автор допису наголошує на політичному минулому депутата та згадує його участь у проросійських заходах, а також стверджує, що між сторонами були взаємні погрози.

Окремо він згадує епізод із підпалом автомобіля депутата та реакцію правоохоронців на цю подію, ставлячи під сумнів кваліфікацію справи.

«Це Русінов спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки», – написав він.

Водночас автор допису зазначає, що, за чутками, сам Сторожук міг бути причетний до підпалу, але висловлює власні сумніви щодо цієї версії.

«Дехто говорить, що Сторожук сам підпалив-підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Можливо. Але маю сумніви. Такі люди за копійку вдавляться. Сергій зробив свій вибір. Загинув сам. Вбив, за словами знайомих, хороших поліцейських. Чесних, нормальних хлопців. Хто у виграші? Сторожук», – йдеться у дописі.

Колишній побратим також різко висловився щодо дій правоохоронних органів та відповідальності керівництва поліції.

«Чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їх совісті?» – написав він.

Крім того, він поставив під сумнів появу інформації про наркотики у справі Русінова.

«Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова треба «знайти» наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів», – зазначив автор.

У дописі також йдеться про, на його думку, системну проблему роботи з ветеранами.

«Ну і про успішність роботи з ветеранами в державі. Сьогоднішні події - виставлена оцінка. Скільки фоточок не роби, а міняти підходи доведеться. І виконавців», – написав він.

Наприкінці автор висловив співчуття загиблим та заявив, що, на його переконання, першопричини трагедії лежать поза безпосередніми учасниками подій.

«Хай спочивають з миром і загиблі поліцейські, і Сергій. Першопричина в інших людях. Які залишаться непокараними», – йдеться у дописі.

За повідомленням у поліції Черкащини, під час обшуку в домоволодінні Русінова було вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини.

Нагадаємо, у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», – зазначив він.

Поліцейські, які загинули під час затримання зловмисника:

командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;

заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;

інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;

поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Зловмисник вбив чотирьох поліцейських фото: Іван Вигівський

Крім того, поранення отримав поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.