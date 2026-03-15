РФ просунулася у трьох областях: де окупанти мають успіхи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного
Росіяни мають успіх у трьох областях. Як інформує «Главком», про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, на фронті відбулися зміни. Так, армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів – Піщаного на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Загірного в Запорізькій області.

«Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя. 

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що весняна кампанія російських військ цього року зазнала провалу і масштабного наступу вони не змогли реалізувати. За його словами, наразі росіяни здійснюють лише окремі тактичні дії, намагаючись проникнути на позиції українських військ.

До слова, командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перун заявив, що зараз Гуляйполе Запорізької області «майже окуповане».

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради про діяльність ЗСУ в лютому 2026 року.

