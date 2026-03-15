Удар по Запоріжжю забрав життя 17-річного юнака

Єлизавета Жабська
Наслідки удару по Запоріжжю 14 березня 2026 року
фото: Запорізька ОВА

Кількість загиблих унаслідок обстрілу, скоєного росіянами 14 березня, зросла до двох

У лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

Нагадаємо, що 14 березня росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Раніше повідомлялося про одного загиблого чоловіка та 11 поранених.

Нагадаємо, у прилеглій до Чернігова громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення. 

Також Росія вбила двох медиків «швидкої» на Харківщині. Ще один медик зазнав поранення.

До слова, 14 березня російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині.

Раніше на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Крім того, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру. 

Теги: Запоріжжя обстріл

