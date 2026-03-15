Удар по Запоріжжю забрав життя 17-річного юнака

Наслідки удару по Запоріжжю 14 березня 2026 року

Кількість загиблих унаслідок обстрілу, скоєного росіянами 14 березня, зросла до двох

У лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

Нагадаємо, що 14 березня росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Раніше повідомлялося про одного загиблого чоловіка та 11 поранених.

