На Рівненщині автівка з’їхала у річку, загинуло подружжя

Надія Карбунар
Жінка, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, заїхала у річку
фото: Національна поліція

Поліція з’ясовує всі причини та обставини події

Поблизу села Ходоси на Рівненщині стався трагічний випадок. Біля ріки загинуло подружжя, яке там відпочивало. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

Слідчі попередньо становили, що 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали біля води.

«Жінка, керуючи автомобілем «Jeep Grand Cherokee», рухаючись заднім ходом, не впевнилася у безпечності маневру та допустила зʼїзд у водойму. Подружжя загинуло на місці», – ідеться у повідомленні.

15 березня водолази дістали тіла подружжя з річки.

Тривають аварійно-рятувальні роботи із підняття автомобіля на поверхню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України.

Нагадаємо, упродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано.

З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До слова, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

Теги: ДТП річка Рівненщина смерть

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

