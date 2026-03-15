На Рівненщині автівка з’їхала у річку, загинуло подружжя

Поліція з’ясовує всі причини та обставини події

Поблизу села Ходоси на Рівненщині стався трагічний випадок. Біля ріки загинуло подружжя, яке там відпочивало. Як інформує «Главком», про це повідомили у поліції.

Слідчі попередньо становили, що 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали біля води.

«Жінка, керуючи автомобілем «Jeep Grand Cherokee», рухаючись заднім ходом, не впевнилася у безпечності маневру та допустила зʼїзд у водойму. Подружжя загинуло на місці», – ідеться у повідомленні.

15 березня водолази дістали тіла подружжя з річки.

Тривають аварійно-рятувальні роботи із підняття автомобіля на поверхню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України.

Нагадаємо, упродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано.

З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До слова, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.