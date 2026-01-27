На Черкащині четверо поліцейських загинули під час затримання зловмисника

Трагедія трапилася під час того, як поліцейські проводили операцію із затримання підозрюваного

У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Національної поліції Івана Вигівського.

«Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю», – зазначив він.

Поліцейські, які загинули під час затримання зловмисника:

командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;

заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;

інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка;

поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Крім того, поранення отримав поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.

До слова, на Одещині чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів. Згодом його було затримано.