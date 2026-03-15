Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Атаковано склади окупантів поблизу населеного пункту Осіпенко та в районі Приморська

У ніч на 15 березня Сили оборони України уразили об’єкти військової логістики росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осіпенко (ТОТ Запорізької області), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької області).

Крім того, вчора завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф». 

Також у ніч на 15 березня в передмісті Тихорецька, що в Краснодарському краї РФ, унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на території нафтобази. 

Крім того, в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

До слова, в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару сталася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.

Теги: фронт війна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua