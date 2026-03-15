Генштаб повідомив про ураження ворожих цілей на окупованих територіях

Атаковано склади окупантів поблизу населеного пункту Осіпенко та в районі Приморська

У ніч на 15 березня Сили оборони України уразили об’єкти військової логістики росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осіпенко (ТОТ Запорізької області), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької області).

Крім того, вчора завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».

Також у ніч на 15 березня в передмісті Тихорецька, що в Краснодарському краї РФ, унаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на території нафтобази.

Крім того, в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.

До слова, в тимчасово окупованому Довжанську Луганської області після удару сталася пожежа та серія вибухів на складі боєприпасів. За даними OSINT-спостерігачів, там могли зберігатися ракети для російських систем ППО.