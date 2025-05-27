Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц

Канцлер Німеччини не став відповідати на запитання, чи планує країна постачати Україні ракети Taurus

Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує від Заходу, за межами своїх кордонів

Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Bloomberg.

«Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження по дальності, зняли ці обмеження. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів», – сказав він.

Німецький канцлер заявив, що відмова Росії прийняти посередництво Ватикану свідчить про її небажання припинити війну чи укласти мирну угоду.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Тоді ж речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву. «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

Раніше канцлер ФРН заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументував це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Тим часом більшість німецьких законодавців хотіли, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії.