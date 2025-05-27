Головна Світ Політика
search button user button menu button

Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц
Канцлер Німеччини не став відповідати на запитання, чи планує країна постачати Україні ракети Taurus
фото: Reuters

Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує від Заходу, за межами своїх кордонів

Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Bloomberg.

«Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження по дальності, зняли ці обмеження. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів», – сказав він.

Німецький канцлер заявив, що відмова Росії прийняти посередництво Ватикану свідчить про її небажання припинити війну чи укласти мирну угоду.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Тоді ж речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву.  «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

Раніше канцлер ФРН заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд в контексті постачання крилатих ракет Taurus. За словами Мерца, останніми місяцями через ситуацію зі зміною уряду Німеччина була дещо «стриманою» у форматі Є3 (Велика Британія, Франція і ФРН).

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументував це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Тим часом більшість німецьких законодавців хотіли, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії.

Читайте також:

Теги: Німеччина Фрідріх Мерц озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Сьогодні, 01:59
Мерц погрожує позбавити Словаччину грошей ЄС: причина
Мерц погрожує позбавити Словаччину грошей ЄС: причина
Вчора, 22:00
14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США
19 травня, 16:12
Ліквідація одного окупанта може вартувати $3тис.
Командир корпусу Нацгвардії розповів, у яку суму обходиться знищення окупанта на фронті
17 травня, 09:08
Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
14 травня, 14:15
Майстерні «Небокрай» важать від 1,5 до 2,5 тонни, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями
До експлуатації у війську допущено мобільну майстерню для дронів: який вона має вигляд
14 травня, 13:43
Час ядерної Німеччини настав?
Путін зруйнував усі табу. Німеччина заговорила про ядерну зброю
8 травня, 20:28
У середу Мерц на спільному брифінгу з президентом Франції не відповів на пряме запитання журналіста щодо Taurus
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
7 травня, 18:38
Зарплатня у Німеччині продовжує зростати
Середня зарплата у Німеччині у 2025 році: скільки можна отримати
30 квiтня, 10:16

Політика

Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц
Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц
Румунська прокуратура звинуватила Джорджеску в пропагуванні легіонерських ідей
Румунська прокуратура звинуватила Джорджеску в пропагуванні легіонерських ідей
Королівський тур в Канаду: монархія проти амбіцій Трампа по захопленню «51 штату США»
Королівський тур в Канаду: монархія проти амбіцій Трампа по захопленню «51 штату США»
Обмін полоненими «1000 на 1000». Стало відомо, чи були у списках північнокорейці
Обмін полоненими «1000 на 1000». Стало відомо, чи були у списках північнокорейці
Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»
Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
30K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
27K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
21K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
17K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua