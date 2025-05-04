Постачання боєприпасів: Зеленський у Чехії анонсував великий контракт

Україна цього року може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів у рамках «чеської снарядної ініціативи»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 1,8 мільйона артилерійських снарядів уже цього року. Як інформує «Главком», про це президент сказав під час спільної із президентом Чехії Петером Павелом пресконференції у Празі.

За словами Зеленського, така кількість боєприпасів може стати «дуже сильним рішенням» в умовах війни.

«І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде також результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйона снарядів. Це може бути дуже сильне рішення зараз», – зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що завтра в нього запланована зустріч із представниками чеських оборонних компаній. Підготовка до неї триває вже сьогодні, і, як наголосив президент, мова піде про конкретні домовленості у сфері військових поставок.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми.

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Чехії спільно з главами урядів Данії та Нідерландів домовилися про продовження програми закупівлі боєприпасів великого калібру для України у 2025 році.

До слова, у межах чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для України було зібрано понад 203 млн крон (понад 8 млн євро)