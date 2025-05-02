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Президент назвав ключове завдання ракетної програми України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент назвав ключове завдання ракетної програми України
Глава держави наголосив, що далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для України
скріншот з відео

Зеленський: «Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також – дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики», – каже він.

За словами Зеленського, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.

Як наголосив український лідер, Росія продовжує відмовлятися від повного й тривалого припинення вогню – уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій.

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«Ми захищаємо наші позиції й ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла», – зазначає президент.

Нагадаємо, в Україні працює ракетна програма та ведеться робота над розробкою нових типів артилерійських установок і причіпних гармат. Раніше повідомлялося, що партнери України погодилися її фінансувати.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський дав доручення українському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів, а також 30 тис. далекобійних дронів упродовж 2025 року.

До слова, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

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Теги: зброя Володимир Зеленський

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