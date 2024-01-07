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ЗСУ намагаються послабити російську систему ППО над Кримом: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ намагаються послабити російську систему ППО над Кримом: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вражають деякі намічені цілі

Українські війська  проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інформацію російських джерел про те, що в ніч з 5 на 6 січня українські Сили оборони вдарили чотирма крилатими ракетами Storm Shadow по адміністративній будівлі на російському аеродромі «Саки» біля селища Новофедорівка у Криму.

Міноборони Росії повідомило, що в ніч з 5 на 6 січня російські сили знищили п'ять українських безпілотників і чотири ракети над Чорним морем і Кримом. А 6 січня - шість українських ракет «Нептун» над північно-західною частиною Чорного моря.

Головне управління військової розвідки Міноборони України повідомило, що ГУР, ВПС України та українські війська провели комплексну спецоперацію, під час якої 4 січня було завдано удару по російських радіолокаційних позиціях на аеродромі «Саки» і складу техніки поблизу Гришиного (60 км на північний схід від Євпаторії). ГУР опублікувало супутникові знімки, на яких зображені пошкодження вказаного російського складу боєприпасів.

Українські офіційні особи та джерела повідомляють, що починаючи з 4 січня, Збройні сили також завдали ударів по радіолокаційній системі протиповітряної оборони та центру зв'язку в Євпаторії, що відповідальний за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму. Також були атаковані склади боєприпасів біля Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та російському командному пункту під Севастополем.

«Ці повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вразили деякі намічені цілі. Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер повідомив, що Сили оборони завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над окупованим Кримом», - йдеться у звіті ISW.

Наразі ISW не оцінює мету нинішньої української кампанії із завдання ударів по російських тилових районах в окупованому Криму.

Влітку 2023 року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів та об'єктів Чорноморського флоту, яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні України.

Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.  Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

Теги: окупанти Крим системи ППО аеродром Міноборони

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