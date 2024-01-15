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Сили спеціальних операцій знищили групу росіян поблизу Авдіївки (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сили спеціальних операцій знищили групу росіян поблизу Авдіївки (відео)
фото: uk.wikipedia

Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє – отримали поранення

Ворог не полишає спроб просунутися на Авдіївському напрямку. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України опублікували відео на Fаcebook-сторінці, де показали, як відкрили по противнику вогонь з міномета.

«Один і той же маршрут противник атакує щоночі. Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку», – зазначають оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі.

Вони повідомили, що відкрили по противнику вогонь з міномета і унаслідок вогневого ураження трьох окупантів знищено, ще двоє – отримали поранення.

Нагадаємо, Повітряні сили натякнули на ураження двох російських літаків.

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки.

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Теги: росія війна Авдіївка поранення ворог

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