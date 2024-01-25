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Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують відбивати атаки російських загарбників
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень

Триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Марчихина Буда, Заруцьке, Павлівка, Запсілля, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито п’ять атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито сім атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Дружківки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито п’ять атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще чотири атаки в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку

Нашими захисниками відбито шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти Херсонської області, як Львове, Тягинка, Іванівка.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ.

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, українські війська активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Російські війська намагаються обійти Новомихайлівку з півдня, щоб атакувати район Вугледара.

Читайте також: Ситуація на фронті. Щось дуже дивне відбувається у південному секторі Авдіївського сектору оборони
Теги: війна окупанти ЗСУ Генштаб

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