Спецпредставниця США прикинула розмір коштів, що може отримати Київ від донорів

Пенні Пріцкер у січні 2024 року провела зустрічі з українською владою в Києві

Економічна підтримка України з боку США – це мультиплікатор сили, вважає Пріцкер

Якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів. Про це заявила спецпредставниця з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер.

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«Економічна підтримка України з боку США – це мультиплікатор сили. Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів у всьому світі. Наш запит до Конгресу на $11,8 млрд допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів», – написала Пріцкер у колонці для видання The Hill.

Пліцкер зазначила, підтримка української економіки з боку США не менш важлива, ніж допомога у сфері безпеки, оскільки від її стійкості залежить результат бойових дій.

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Пріцкер важає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.