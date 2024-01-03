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Туск: Європа Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туск: Європа Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років
Глава польського уряду Дональд Туск
фото з відкритих джерел

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії

Якщо країни Європи не переглянуть стратегію відносно реорганізації російської економіки для воєнного використання та не посилять оборонно-промисловий комплекс, Росія може за кілька років напасти на Європу. Про це заявив новий глава польського уряду Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

Туск розповів, що разом із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей оборонно-промислового комплексу Європи.

«Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає», – сказав Туск.

«Ми маємо намір мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років», – попередив Туск.

На думку Туска, це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидною у військовому сенсі. Саме тому Європа в цілому має бути військово сильнішою за Росію. Це єдиний спосіб убезпечити європейські та польські кордони.

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії.

Нагадаємо, Сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.

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Теги: росія Польща економіка війна путін Європа

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