Туск: Європа Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії

Якщо країни Європи не переглянуть стратегію відносно реорганізації російської економіки для воєнного використання та не посилять оборонно-промисловий комплекс, Росія може за кілька років напасти на Європу. Про це заявив новий глава польського уряду Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

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Туск розповів, що разом із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей оборонно-промислового комплексу Європи.

«Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає», – сказав Туск.

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«Ми маємо намір мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років», – попередив Туск.

На думку Туска, це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидною у військовому сенсі. Саме тому Європа в цілому має бути військово сильнішою за Росію. Це єдиний спосіб убезпечити європейські та польські кордони.

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії.

Нагадаємо, Сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.