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Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото)
Наслідки російської атаки на електропоїзд
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок удару виникла пожежа у головному вагоні

Удень 22 жовтня російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння», – наголошує ДСНС.

Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото) фото 1
Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото) фото 2
Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото) фото 3
Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото) фото 4
Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові (фото) фото 5

За даними рятувальників, постраждалих немає.

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Тоді обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, у вересні російські війська вночі атакували залізничний вокзал у Лозовій Харківської області. Це був другий удар по об'єкту протягом останніх півтора місяця. Під час атаки всі люди, які перебували на вокзалі, встигли перейти до укриттів.

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Теги: Харків ДСНС Укрзалізниця потяг

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