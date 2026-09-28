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Заступник Буданова показав перший солідний гонорар від «Нафтогазу»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Заступник Буданова показав перший солідний гонорар від «Нафтогазу»
Олексій Соболев є одним із трьох представників держави у наглядовій раді «Нафтогазу»
фото: Олексій Соолев/Facebook

З серпня цього року Олексій Соболев входить до наглядової ради акціонерної компанії

Заступник керівника Офісу президента Олексій Соболев задекларував перші виплати від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», де він посідає високий пост. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

18 вересня «Нафтогаз» перерахував посадовцю 213,4 тис. грн гонорарів та інших виплат, згідно з цивільно-правовим правочинами. Соболев отримав кошти як член наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Заступник Буданова показав перший солідний гонорар від «Нафтогазу» фото 1
дані: реєстр декларацій

6 серпня Кабмін обрав його представником наглядової ради за квотою держави. Згідно із статутом «Нафтогазу», наглядова рада складається із семи членів: чотирьох незалежних директорів і трьох – представників держави. Окрім Соболева, представниками від держави є заступник Міністра економіки та довкілля Анна Артеменко і державний секретар Кабміну Костянтин Мар’євич, який є заступником голови наглядової ради «Нафтогазу».

Додамо, що у 2025-2026 роках Олексій Соболев керував Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства в уряді Юлії Свириденко.

Як відомо, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав правку до проєкту держбюджету на 2027 рік, якою пропонує обмежити винагороди керівникам держпідприємств та членам наглядових рад, зокрема державних банків, 80 тис. грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що Олексій Соболев протягом останніх двох років одержали мільйонні гонорари за наукову роботу у приватному університеті «Київська школа економіка» (KSE). Посадовець викладає там із 2021 року. За цей час сума його наукових гонорарів від університету становила 4,52 млн грн. Зокрема, у 2025 році він заробив у KSE 1,81 млн грн.

Президент KSE Тимофій Милованов пояснював «Главкому», що посадовець проводить заняття у вільний від основної роботи час. «Соболев веде макроворкшоп по вихідних», – розповідав Милованов. Соболев також є почесним професором практики KSE.

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Теги: Нафтогаз України війна гроші

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