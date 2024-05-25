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ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань Харкова
фото з відкритих джерел

Українська армія зупинила просування окупантів у Вовчанську і в Липцях

Збройні сили України планують контрнаступальні дії, щоб відтіснити російські війська, які захопили територію на північному сході Харківської області. Вторгнення, яке почалося два тижні тому, відкрило новий фронт і розтягнуло ресурси Києва. Про це пише Bloomberg.

Видання наводить слова представника Генерального штабу ЗСУ полковника Ігоря Прохоренка, який заявив, що Росія накопичує війська вздовж кордону в Сумській області. За його словами, оборону там посилили, військові не допустять «прорахунків», які дозволили росіянам вдертися до Харківщини на початку цього місяця.

За два тижні після того, як російські війська перетнули кордон і відкрили новий фронт у Харківській області, просування окупантів зупинилося у місті Вовчанськ, менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону, і в Липцях на південний захід. Новий фронт Кремля змусив Київ перекинути солдатів на північний схід країни, виснажуючи резерви, оскільки Москва посилила атаки на сході, зазначає Bloomberg.

Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань другого за величиною міста України. Картографічний сервіс DeepState не зафіксував значного просування кремлівських військ в рамках наступу на Харківщину від понеділка. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російське військове командування відправляє резерви для підтримки місцевого наступу, але безрезультатно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

До слова, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко заявив, що українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

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Теги: Харків росія окупанти армія військові Володимир Зеленський президент кордон фронт Москва контрнаступ Олександр Сирський

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