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У Харкові пролунали вибухи (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи (оновлено)
фото ілюстративне

Окупанти наносять удари по Харкову

У ніч на 10 травня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

«Харків чує вибухи. Будьте обережні!» – написав мер.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти наносять удари по Харкову та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», у місті було чути щонайменше два вибухи. 

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови.

«Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих – уточнюємо», – зазначив він.

О 3:55 надійшла інформація про одного потерпілого, повідомив очільник ОВА Синєгубов.. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, російські загарбники створюють «певне угруповання військ» у Курській області РФ, яка межує з Харківською областю.

Як повідомлялося, росіяни формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу для проведення операцій на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків вибух окупанти

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