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У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
фото ілюстративне

Наразі інформації про постраждалих немає

Уранці 14 травня у Харкові пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо – удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!» – написав він.

Зранку в Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що ворог застосовує керовані авіабомби.

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

«На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують», – розповів мер міста.

Нагадаємо, російські загарбники окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області.

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він показав армії окупантів на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які, нібито, встиг захопити ворог за останні три дні.

До слова, понад 30 тис. російських загарбників зараз наступають на півночі Харківської області.

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Теги: Харків вибух Ігор Терехов тривога

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