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Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина
У Харкові внаслідок обстрілу за двома адресами спалахнули пожежі
фото: ДСНС

Ворог вдарив дронами по приватному сектору

У ніч на 5 травня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Унаслідок цього постраждали п’ятеро осіб, серед яких одна дитина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БпЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови», – йдеться в повідомленні.

Від вибухів у Харкові постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови
Від вибухів у Харкові постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови
фото: ДСНС

Рятувальники додали, що за двома адресами спалахнули пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Загальна площа займання становила приблизно 200 кв. м.

У результаті обстрілу постраждало п’ятеро осіб, серед низ – одна дитина.

У Харкові внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль
У Харкові внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль
фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 5 травня окупанти завдали декількох ударів безпілотниками по Харкову. Мер міста Ігор Терехов підтвердив влучання «Шахеда» у приватний сектор Основ'янського району.

Крім того, в ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих. 

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.

Теги: Харків безпілотник обстріл війна дитина

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