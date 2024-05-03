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Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар авіабомбами по Харкову: відомо про одну загиблу
Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки під завалами перебувають люди

Російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

«Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами», – повідомив мер Ігор Терехов.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес.

За словами міського голови, під ударом був приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під завалами перебувають люди.

Нагадаємо, унаслідок атаки росіян 30 квітня на Харків постраждала цивільна залізнична інфраструктура. Загинув монтер колії, ще одна залізничниця отримала поранення.

Як повідомлялося, окупанти мають план можливого захоплення Харкова і Сум.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом
Теги: Харків окупанти війна обстріл Олег Синєгубов Ігор Терехов

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