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Росія вдарила по Харкову: внаслідок атаки склався цілий під'їзд житлового будинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Харкову: внаслідок атаки склався цілий під'їзд житлового будинку
Пожежа у пошкодженому будинку
скріншот з відео

Через удари росіян по Харкову є постраждалі

У ні чна 13 жовтня росйські терористи атакували Харків «Бандеролями» та ракети. Про це повідомили міський голова міста Ігорь Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Терехова, ворог деіклька разів атакував Холодногірський район Харкова «Бандеролями». На місці одного з прильотів – влучання у приватний будинок, пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес.

Один з ударів прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку – під завалами можуть бути люди. Руйнування дуже серйозні – склався цілий під'їзд.

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Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого «прильоту» по Холодногірському району постраждали п'ятеро осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також росіяни вдарили ракетами по Холодногірському та Шевченківському районах.

Як відомо, у Харкові російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки зазнали значних руйнувань верхні поверхи споруди. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку мер зазначив, що ворожий безпілотник влучив у Київському районі Харкова – попередньо, у саму багатоповерхівку або поблизу неї. Згодом Терехов уточнив, що влучання було безпосередньо в житловий будинок.

Теги: Харків Олег Синєгубов Ігор Терехов

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