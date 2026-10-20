Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії

Президент України також розповів про зусилля з допомоги жителям окупованих Олешок і подякував Норвегії за підтримку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII обговорив повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Україна має повернути кожну дитину, та повідомив про обговорення подальших кроків для цього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки», – зазначив президент.

Під час зустрічі також ішлося про допомогу українцям, які залишаються в окупованих російськими військами Олешках на Херсонщині.

🇺🇦🇳🇴 В Осло президент Зеленський зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII Сторони говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. https://t.co/MNlKhOaoeL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За словами Зеленського, Україна докладає максимальних зусиль, щоб підтримати людей у місті. Він назвав ситуацію там жахливою, однак не уточнив, яких саме заходів планують вжити для допомоги місцевим жителям.

Президент подякував королю Норвегії, уряду та норвезькому народу за підтримку України. «Дякую Норвегії за те, що поруч з Україною та українцями в цей непростий час», – написав Зеленський.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.