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Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії
Президент подякував королю Норвегії, уряду та норвезькому народу за підтримку України
фото: скриншот з відео

Президент України також розповів про зусилля з допомоги жителям окупованих Олешок і подякував Норвегії за підтримку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII обговорив повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Україна має повернути кожну дитину, та повідомив про обговорення подальших кроків для цього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

«Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки», – зазначив президент.

Під час зустрічі також ішлося про допомогу українцям, які залишаються в окупованих російськими військами Олешках на Херсонщині.

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За словами Зеленського, Україна докладає максимальних зусиль, щоб підтримати людей у місті. Він назвав ситуацію там жахливою, однак не уточнив, яких саме заходів планують вжити для допомоги місцевим жителям.

Президент подякував королю Норвегії, уряду та норвезькому народу за підтримку України. «Дякую Норвегії за те, що поруч з Україною та українцями в цей непростий час», – написав Зеленський.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.

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Теги: війна переговори король Норвегія Володимир Зеленський

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