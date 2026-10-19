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«Путін може припинити війну сьогодні»: ЄС відреагував на можливу тристоронню зустріч

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Путін може припинити війну сьогодні»: ЄС відреагував на можливу тристоронню зустріч
Брюссель ознайомлений із повідомленнями про пропозицію Путіна обговорити можливе врегулювання з Трампом і Сі Цзіньпіном
фото: AP

Єврокомісія нагадала про порушення Росією енергетичного перемир’я та наголосили, що угода має поважати територіальну цілісність України

Європейський Союз заявив, що для завершення війни Росії достатньо припинити бойові дії, а будь-яке мирне врегулювання має поважати територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Європейської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Єврокомісії Крістіана Віґанда під час спілкування з журналістами

«Якщо Путін хоче завершити цю війну, він може просто припинити її сьогодні, і війна могла б закінчитися вже сьогодні», – заявив представник ЄС.

Він зазначив, що Брюссель ознайомлений із повідомленнями про пропозицію Путіна обговорити можливе врегулювання з Трампом і Сі Цзіньпіном.

Віґанд звернув увагу на те, що Росія не продемонструвала готовності дотримуватися оголошеного енергетичного перемир’я. За його словами, нещодавні події не свідчать про намір Москви рухатися до припинення війни.

Єврокомісія також наголосила, що Європа відіграватиме ключову роль у майбутньому мирному врегулюванні та захищатиме власні інтереси.

Окремо речниця Єврокомісії Паула Пінью підтвердила позицію ЄС щодо умов завершення війни: будь-яке рішення має поважати територіальну цілісність України. Цей принцип, за її словами, знову закріпили у висновках Європейської ради минулого тижня.

Як повідомлялося, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують. 

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Теги: путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін переговори війна Європа

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