Росіянин, який убив п’ятьох військових ЗСУ, назвав неочікувану причину злочину (відео)

Суд обрав Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави

Леонід Рижиков заявив, що злякався, але також розповів про завдання вбивати українських військових

Росіянин Леонід Рижиков, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох українських військовослужбовців і цивільного на Харківщині, визнав провину та пояснив, що відкрив вогонь бо «злякався». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судове засідання та розмову підозрюваного з журналістами.

Відповідаючи на запитання, чому він убив цивільного, Рижиков сказав, що боявся можливого підкріплення. «Боявся, що він позве зараз військовослужбовців і доведеться стріляти, або мене вб'ють, або доведеться вбивати ще більше», – пояснив підозрюваний.

⚖️ Суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави російського купанта Леоніда Рижикова, убивцю 5 військових і цивільного на Запоріжжі Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне. На суді Рижиков заявив, що визнає провину і вчинив злочин, бо злякався. Під час розмови з журналістами він сказав, що не планує просити, щоб його обміняли в Росію. 📹 Суспільне — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Він також розповів, що, за його словами, не очікував зустріти військових у будинку, куди прийшов. Рижиков стверджував, що вважав дачі порожніми, оскільки вони були сильно зруйновані під час війни.

Під час розмови з журналістами росіянин підтвердив, що визнає свою провину. На запитання, чому він скоїв убивства, відповів: «Злякався».

Також Рижиков заявив, що прямував у бік території Росії. Журналісти запитали його, чи мав він завдання діяти у складі диверсійної групи та шукати українських військових. «У нас було завдання при знаходженні воїнів вбивати з військових», – сказав підозрюваний.

Нагадаємо, 14 жовтня правоохоронці затримали 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним Юла у Салтівському районі Харкова. За даними слідства, 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району окупант застрелив 60-річного цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми.

Того самого дня в селі Момотове підозрюваний зайшов до будинку, де перебували українські військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Унаслідок розстрілу загинули п'ятеро бійців.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.