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Трамп несподівано назвав нову причину війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп несподівано назвав нову причину війни в Україні
Трамп знову звинуватив Байдена у війні в Україні
фото: Getty Images

Президент США пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що однією з причин війни в Україні стали насмішки експрезидента США Джо Байдена над Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Однією з причин війни в Україні є те, що Байден всюди висміював Росію», – сказав Трамп.

Зокрема, президент пояснив, чому не називає Володимира Путіна диктатором. За його словами, він має укладати угоди з різними людьми, тому не хоче ображати їх або давати їм образливі характеристики.

Раніше президент США Дональд Трамп вже заявляв, що відповідальність за початок війни в Україні лежить на попереднику Джо Байдену. «Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – сказав він.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна зацікавленим у завершенні війни проти України. Свою оцінку американський лідер пояснив власним досвідом ведення переговорів та укладання угод.

Як повідомлялося, видання The Atlantic розкритикувало політику президента США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що його останні дії виглядають як спроба змусити Київ капітулювати. Зокрема, американський лідер скасував санкції на російське дизельне пальне та посилив тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах без зустрічних поступок Москви.

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Теги: війна росія США Джозеф Байден Дональд Трамп

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