Італія готується передати Україні восьмий пакет допомоги: що до нього ввійде

В уряді Італії є розбіжності щодо рішення про передання нового пакета допомоги Україні

Італія може передати Україні зенітні системи, боєприпаси або засоби для боротьби з дронами

Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Avvenire.it.

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«Італійський уряд підтримує Україну доти, доки це необхідно, тобто доти, доки не буде досягнуто справедливого миру. Це підтвердила прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, яка на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Гранаді провела сердечну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в матеріалі.

Видання уточнює, що в уряді Італії є розбіжності між міністром закордонних справ Антоніо Таяні та міністром оборони Крозетто щодо рішення про передання нового пакета допомоги Україні.

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Крозетто сказав, що міністр Таяні говорив на нещодавній зустрічі із Зеленським про політичне рішення щодо бажання надати подальшу допомогу Україні.

Учора міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався з Крозетто і подякував Італії за постійну військову допомогу, що надається Україні. Він запросив Італію та італійські компанії інвестувати у військову промисловість України.

Гвідо Крозетто припускає, що ще нічого не було записано «чорним по білому». Він уточнив, що поки що йдеться тільки про наміри передати Україні допомогу

«Є два аспекти: політичний, про який говорив Таяні, а потім є технічна частина, щоб побачити, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу італійську оборону», – стверджує Крозетто.

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Видання повідомляє, з посиланням на джерела, що Італія може передати Україні зенітні системи, боєприпаси або засоби для боротьби з дронами, включно з деякими глушниками частот.

«Залишаючи осторонь домисли, можна припустити, що остаточний вибір залежатиме від наявності матеріалів на складах Міноборони», – пише видання.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни.

До слова, Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.