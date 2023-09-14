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Росія заявила про атаку на патрульний корабель в Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про атаку на патрульний корабель в Криму
Наслідки «бавовни» над Євпаторією
фото з соцмереж

Крим вночі нібито атакували понад десяток безпілотників

У російському міністерстві оборони зранку 14 вересня заявили про нібито знищення 11 безпілотників над територією окупованого Криму. Про це передають російські Telegram-канали.

Також окупанти звинуватили Збройні сили України у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов».

«14 вересня близько 05:00 Збройними силами України здійснено спробу атакувати п'ятьма безекіпажними морськими катерами патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов» в акваторії Чорного моря. Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  

Теги: ЗСУ війна Чорне море

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