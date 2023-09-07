Перспектив завершення війни немає: президент Фінляндії зробив тривожний прогноз

Саулі Нііністе: «Вигнати російських солдатів з України буде складно»

Росія глибоко окопалася на своїх оборонних позиціях в Україні, ризик застосування ядерної зброї – великий. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе під час спілкування з журналістами, інформує видання Yle.

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Він зазначив, що розраховувати на закінчення війни найближчим часом не варто. «Росія глибоко окопалася на своїх оборонних позиціях. Війна триватиме. Вигнати російських солдатів з України буде складно», – зазначив Нііністе.

Він також додав, що існує великий ризик розширення війни в Україні й ризик застосування ядерної зброї слід сприймати серйозно. «Ризик, що «заговорить» ядерна зброя, явно великий. І це означало б кінець», – сказав президент, далі додавши, що не має на увазі нависаючу загрозу.

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Президент Фінляндії також акцентував, що європейські країни мають брати на себе відповідальність за розбудову своєї оборони.

Нагадаємо, наприкінці липня у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.