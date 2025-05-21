Рубіо заявив, що США не можуть вирішувати всі світові проблеми

Марко Рубіо зазначає, що США мають зосередитися на внутрішніх проблемах

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не можуть брати на себе відповідальність за розв’язання всіх глобальних проблем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Під час бюджетних слухань у профільному комітеті палати представників він наголосив, що у світі відбувається багато тривожних подій, але США не в змозі впоратися з усім одночасно. На його думку, країна має зосередитися передусім на власних національних інтересах.

Рубіо також розкритикував попередню адміністрацію президента Джо Байдена, зауваживши, що вона діяла безвідповідально, припинивши перемовини з Росією на три роки.

Водночас він підкреслив, що діалог із РФ необхідний для запобігання помилкам і конфліктам. Однак, за словами держсекретаря, справжнє поліпшення відносин можливе лише за зміни відповідних умов.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Як передає «Главком», це сталося під час слухань Комітету з закордонних справ Палати представників американського Конгресу.

На слуханнях конгресмен-демократ Білл Кітінг зауважив, що прагне ясності щодо американської позиції у відносинах із союзниками. Передусім він запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні проти України. «Так, Росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так», – відповів держсекретар.

Тоді конгресмен поцікавився, чи є Путін воєнним злочинцем. «Ну, я думаю, ви можете поглянути на те, що там сталося і, безумовно, це характеризують як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні», – сказав Рубіо.

На відміну від Рубіо, міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем. Так, під час слухань у Конгресі, що відбулися в середу, 7 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу санкційної політики адміністрації Джо Байдена щодо Росії, назвавши її недостатньо ефективною.

На пряме запитання, чи вважає він російського лідера воєнним злочинцем, міністр відповів ствердно: «Так». Один із конгресменів поцікавився, чи погодиться Бессент вести переговори з Путіним, який є військовим злочинцем. У відповідь міністр наголосив, що дипломатія передбачає діалог з усіма сторонами.