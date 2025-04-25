Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками

«Москва розглядає Судан як стратегічне місце для розширення російської присутності в Африці»

Держдепартамент США пригрозив санкціями та ізоляцією Судану, якщо той продовжить співпрацю з Росією.

Адміністрація президента США Дональда Трампа попереджає про «серйозні наслідки» через плани Росії відкрити військово-морську базу в охопленому війною Судані в Африці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ми закликаємо всі країни, включно з Суданом, уникати будь-яких транзакцій з оборонним сектором Росії», – заявив речник Держдепу.

Кремль відчайдушно намагається приєднатися до «військово-морського клубу» світових держав Африканського Рогу, затвердивши плани будівництва бази для військових кораблів і атомних підводних човнів у Порт-Судані, недалеко від Джибуті на узбережжі Індійського океану, де розташовані американські та китайські бази. Оскільки новий сирійський уряд, ймовірно, вижене росіян з їхньої бази в Тартусі, Порт-Судан стане єдиною іноземною військово-морською базою Росії.

«Москва розглядає Судан, через його стратегічне розташування, як логічне місце для розширення російської присутності в Африці, яку Путін вважає ключовим місцем геополітичного протистояння зі Сполученими Штатами і Китаєм», – сказала Ребекка Коффлер, аналітик стратегічної військової розвідки, в інтерв'ю Fox News Digital.

Вона додала, що США та Китай для Росії є головними супротивниками, з якими у довгостроковій перспективі у Москви може виникнути конфлікт: «Тому Путін хоче, щоб розвідувальні та військові сили і засоби були розміщені поблизу американської бази в Джибуті і китайських об'єктів».

Порт-Судан, за словами Ребекки Коффлер, розглядається як логістичний центр для переміщення зброї, зберігання військової техніки та іншого озброєння.

Джон Гарді, заступник директора програми з питань Росії у Фонді захисту демократій (FDD), заявив: «Майбутня база Росії в Судані посилить її можливості впливу в Червоному морі та Індійському океані».

Російська військово-морська база в Індійському океані має стратегічну військову вигоду – це відносно невелика відстань до Червоного моря і Суецького каналу, вузького місця, через яке проходить приблизно 12% світового судноплавства, в той час, як 61% світового руху нафтових танкерів також використовує цей канал.

На думку Ребекки Коффлер, Росія у разі наближення ескалації або заходів, які матимуть на меті обвалити російську економіку, зможе використати дестабілізацію Суецького каналу як спосіб стримування Заходу.

Угода між Росією та Суданом була укладена ще у лютому 2025 року, натомість існують серйозні логістичні проблеми, які заважатимуть побудувати цю базу. Вона і стала причиною різких коментарів Держдепу.

«Сполученим Штатам відомо про угоду між Росією та збройними силами Судану щодо створення російського військово-морського об'єкта на узбережжі Судану. Ми закликаємо всі країни, включно з Суданом, уникати будь-яких угод з російським оборонним сектором, які можуть спричинити серйозні наслідки, в тому числі санкції проти юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з цими угодами».

Держдепартамент США наголошує, що просування процесу побудови російського військово-морського об'єкта або будь-яка інша форма співпраці з Росією у сфері безпеки призведе до подальшої ізоляції Судану, поглиблення поточного конфлікту і ризику подальшої регіональної дестабілізації.

Нагадаємо, що у Німеччині заявили про можливі наслідки пропозиції Трампа щодо Криму. Пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО.

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