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Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Росія хоче побудувати базу у Порт-Судані: США пригрозили серйозними наслідками
«Москва розглядає Судан як стратегічне місце для розширення російської присутності в Африці»
фото ілюстративне

Держдепартамент США пригрозив санкціями та ізоляцією Судану, якщо той продовжить співпрацю з Росією.

Адміністрація президента США Дональда Трампа попереджає про «серйозні наслідки» через плани Росії відкрити військово-морську базу в охопленому війною Судані в Африці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ми закликаємо всі країни, включно з Суданом, уникати будь-яких транзакцій з оборонним сектором Росії», – заявив речник Держдепу.

Кремль відчайдушно намагається приєднатися до «військово-морського клубу» світових держав Африканського Рогу, затвердивши плани будівництва бази для військових кораблів і атомних підводних човнів у Порт-Судані, недалеко від Джибуті на узбережжі Індійського океану, де розташовані американські та китайські бази. Оскільки новий сирійський уряд, ймовірно, вижене росіян з їхньої бази в Тартусі, Порт-Судан стане єдиною іноземною військово-морською базою Росії.

«Москва розглядає Судан, через його стратегічне розташування, як логічне місце для розширення російської присутності в Африці, яку Путін вважає ключовим місцем геополітичного протистояння зі Сполученими Штатами і Китаєм», – сказала Ребекка Коффлер, аналітик стратегічної військової розвідки, в інтерв'ю Fox News Digital.

Вона додала, що США та Китай для Росії є головними супротивниками, з якими у довгостроковій перспективі у Москви може виникнути конфлікт: «Тому Путін хоче, щоб розвідувальні та військові сили і засоби були розміщені поблизу американської бази в Джибуті і китайських об'єктів».

Порт-Судан, за словами Ребекки Коффлер, розглядається як логістичний центр для переміщення зброї, зберігання військової техніки та іншого озброєння.

Джон Гарді, заступник директора програми з питань Росії у Фонді захисту демократій (FDD), заявив: «Майбутня база Росії в Судані посилить її можливості впливу в Червоному морі та Індійському океані».

Російська військово-морська база в Індійському океані має стратегічну військову вигоду – це відносно невелика відстань до Червоного моря і Суецького каналу, вузького місця, через яке проходить приблизно 12% світового судноплавства, в той час, як 61% світового руху нафтових танкерів також використовує цей канал.

На думку Ребекки Коффлер, Росія у разі наближення ескалації або заходів, які матимуть на меті обвалити російську економіку, зможе використати дестабілізацію Суецького каналу як спосіб стримування Заходу.

Угода між Росією та Суданом була укладена ще у лютому 2025 року, натомість існують серйозні логістичні проблеми, які заважатимуть побудувати цю базу. Вона і стала причиною різких коментарів Держдепу.

«Сполученим Штатам відомо про угоду між Росією та збройними силами Судану щодо створення російського військово-морського об'єкта на узбережжі Судану. Ми закликаємо всі країни, включно з Суданом, уникати будь-яких угод з російським оборонним сектором, які можуть спричинити серйозні наслідки, в тому числі санкції проти юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з цими угодами».

Держдепартамент США наголошує, що просування процесу побудови російського військово-морського об'єкта або будь-яка інша форма співпраці з Росією у сфері безпеки призведе до подальшої ізоляції Судану, поглиблення поточного конфлікту і ризику подальшої регіональної дестабілізації.

Нагадаємо, що у Німеччині заявили про можливі наслідки пропозиції Трампа щодо Криму. Пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО.

Також голова пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф пояснив, що відбувається між Пакистаном та Індією. «Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно», – сказав він.

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Теги: Судан росія США

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