Окупанти вдарили безпілотниками по Одещині: зруйновано медзаклад та ліцей

Під ворожою атакою опинився Білгород-Дністровський район

Уночі російські війська атакували Одещину безпілотниками. Пошкоджено медичний заклад, дитячий центр та ліцей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальники зазначають, після ворожих атак сталися пожежі. Їх вже ліквідовано. Унаслідок ударів ніхто не постраждав.

Наслідки атаки на Одеську область фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як уточнив народний депутат Олексій Гончаренко, під ворожою атакою опинився Білгород-Дністровський район. Там зруйновано амбулаторію сімейної медицини, центр творчості дітей та молоді, а також частково знищено будівлю ліцею.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 червня російські війська також здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі.

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фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

До слова, о 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «Шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Шість ворожих ударів завдала РФ, два з них – прямі влучання в багатоквартирні будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна безпілотника опинилася просто в коридорі.