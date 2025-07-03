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Німеччина планує закупити у США дві системи Patriot для України – Bild

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Німеччина планує закупити у США дві системи Patriot для України – Bild
Уряд ФРН активно працює над тим, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони
фото: Мілітарний

Берлін очікує на сигнал від міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі двох комплексів Patriot

Сполучені Штати Америки призупинили постачання частини озброєння для України, зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot та ракети до них. У відповідь на це влада Німеччини заявила про готовність підтримати Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами наголосив, що Київ і надалі розраховує на підтримку з боку Вашингтона. Він зауважив, що Європа не може повністю компенсувати всі види озброєння, які раніше надавала Америка.

Повідомляється, що уряд ФРН активно працює над тим, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони, а також ракетами для Patriot у необхідній кількості.

З посиланням на джерела в уряді видання повідомляє, що Берлін очікує на сигнал від міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі двох комплексів Patriot, фінансування яких візьме на себе Німеччина.

Раніше ми писали, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Теги: Німеччина Берлін Піт Гегсет озброєння

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