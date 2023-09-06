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Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим
фото: МВС

Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині 16 людей загинуло ще 28 – травмовані. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Серед потерпілих – рятувальник.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео) фото 1
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео) фото 2
Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео) фото 3

Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.

Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.

Теги: окупанти війна Донеччина

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