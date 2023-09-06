Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)
Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів
Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині 16 людей загинуло ще 28 – травмовані. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Серед потерпілих – рятувальник.
ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.
Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.
Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.
Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.
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