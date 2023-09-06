Удар по Костянтинівці: 16 людей загинули, ще майже 30 травмовані (фото, відео)

Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині 16 людей загинуло ще 28 – травмовані. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Серед потерпілих – рятувальник.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

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Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 кв. м. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

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Як повідомлялося, сьогодні російські терористи вдарили по місцевому ринку в Костянтинівці.

Раніше Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці.