Окупанти атакували ринок у Костянтинівці: понад десяток загиблих (фото, відео)

Офіційної інформації поки ще немає

Російські загарбники вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Про це передають місцеві Telegram-канали та «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо відомо про 16 загиблих.

Окупанти поцілили у центральний міський ринок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційної інформації поки ще немає.

Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.