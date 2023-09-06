Окупанти атакували ринок у Костянтинівці: понад десяток загиблих (фото, відео)
Офіційної інформації поки ще немає
Російські загарбники вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Про це передають місцеві Telegram-канали та «Радіо Свобода».
Попередньо відомо про 16 загиблих.
Окупанти поцілили у центральний міський ринок.
Офіційної інформації поки ще немає.
Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.
Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.
Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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