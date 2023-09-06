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Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський показав момент прильоту по Костянтинівці (відео)
фото: скрін із відео

Вже відомо про 16 загиблих

Президент України Володимир Зеленський показав момент удару по ринку у Костянтинівці. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!», – йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

Нагадаємо, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Донеччина окупанти

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