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У лікарні померла працівниця Білгород-Дністровського ліцею, яка отримала поранення через удар РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У лікарні померла працівниця Білгород-Дністровського ліцею, яка отримала поранення через удар РФ
Росія вдарила по Білгород-Дністровському ліцею
фото: ДСНС Одещини

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання продовжуються

Російські терористи атакували балістичною ракетою ліцей в Білгород-Дністровському на Одещині. Внаслідок удару загинуло троє осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що зросла кількість жертв російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей. Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким», – написав Кіпер. 

Також він повідомив, що вісім постраждалих залишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження. Інші поранені, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання продовжуються.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

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Теги: обстріл Одещина смерть

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