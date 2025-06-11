Росія здійснила нічну атаку на Одещину: кадри від ДСНС

Обійшлось без жертв та постраждалих

У ніч проти 11 червня російські терористи завдали ударів по Одещині. На місці влучань виникли пожежі, пошкоджені будинки. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як відомо, цієї ночі в регіоні оголошували двічі повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Вранці з'явилась інформація про ворожий обстріл.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби.

Внаслідок влучань виникли пожежі фото: ДСНС

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлось без жертв та постраждалих.

На Одещині триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу фото: ДСНС

Від ДСНС залучались шість одиниць техніки та 27 вогнеборців, від місцевих пожежних команд – дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу.

До слова, Харків цієї ночі пережив масовану атаку дронів.

Під ударом опинився також Основ'янський район. Мер міста Ігор Терехов раніше повідомив, що зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

ДСНС показала наслідки ворожої атаки на Харків.