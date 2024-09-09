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Обстріл Херсонщини: за добу росіяни поранили 11 цивільних

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Херсонщини: за добу росіяни поранили 11 цивільних
За словами Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 20 населених пунктів Херсонщини
фото: Олександр Прокудін, Telegram

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та дев’ять приватних будинків

У Херсонській області внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За його словами під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка і Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку, дев’ять приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Нагадємо, 21 серпня у Корабельному районі Херсона зранку росіяни обстріляли рейсовий автобус, водій та пасажири не постраждали. За інформацією міської військової адміністрації Херсона водій та пасажири не постраждали, проте  в автобусі вибиті вікна.

Нагадаємо, 20 серпня у селі Зміївка під час атаки з безпілотника загинув місцевий житель, отримавши смертельні поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Обстріли міста та області тривають від ранку до ночі, зокрема російські військові активно використовують дрони для атак на цивільних. За 20 серпня 2024 року постраждало дев'ять осіб, серед них троє дітей.

 

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Теги: росіяни поранення магазин військові Херсонщина обстріл

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